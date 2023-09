Oprócz tych siedmiu miliardów, to głównym zadaniem tego przekrętu było wywołanie jeszcze większej paniki, żeby się ludzie bardziej bali, zostali w domu, szczepili się.



Te cyrki ze szpitalem polowym na stadionie narodowym, to była taka szopka, że ja naprawdę nie wiem kto traktował to poważnie, chyba tylko nałogowie oglądacze TV.



A pamiętacie jeszcze że ktoś podłożył bombę czy tam podpalał punkty szczepień? To dopiero była szopka.