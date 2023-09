Ogólnie bardzo prosto byłoby to rozwiązać, tylko w tym matrialchalnym kraju nikt nie ma do tego jaj, tak jak do zmiany wieku emerytalnego kobiet. Wystarczy wprowadzić domyślną opiekę naprzemienną, bez żdanych alimentów. Dzieci to obowiązek obojga rodziców i przy rozwodzie oboje powinni tak zorganizować swoje życie żeby zapewnić dzieciom czas, warunki mieszkaniowe i ekonomiczne. Jak ktoś świadomie oddaje dziecko drugiemu rodzicowi to wtedy srogie alimenty.