Dlaczego taka spina z tym samochodem?

To tylko samochód, get life :-)

Bo większość ludzi ma samochód i nie byłoby zadowolonych, gdyby tak się obchodzono z ich samochodem.Idąc tym tokiem rozumowania, można uzasadnić każdy wandalizm. To tylko ogrodzenie, to tylko ściana, to tylko kosz na śmieci. Get a life!.Otóż nie. To nie tylko samochód. To przede wszystkim czyjaś własność i niszczenie tej własności nie jest ok.