Zrób sklepy tylko dla biały, to jesteś rasistą i tak nie wolno, ale jak czarni robią sklepy tylko dla swoich, to wszystko jest spoko.

Tak samo jest, ktoś ma knajpę, w którym nie chce mieć dzieci, to też tak nie wolno, ktoś zrobi knajpę, w której nie ma nic wegańskiego, to też tak nie wolno, ale w drugą stronę, to tak nie działa. Niech to już w końcu #!$%@?.



