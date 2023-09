Mnie to jakoś szczególnie nie przeszkadza, zwykle jest tak, że te reklamy pokazują się jak już kupiłem co miałęm kupić

Bardziej martwi, że gdzieś od roku wyniki wyszukiwania są strasznie okrojone. Jak chcę coś kupić to góra 10 pozycji w których można coś wybrać. To jest gorszy rak niż pokazywania mi reklam na podstawie ciastek czy historii