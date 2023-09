ale jak to tak, przecież można się wyspowiadać i mieć odpuszczone, wiec po co umierać?



...samobój to tez grzech czyli lepiej zgrzeszyć niż zgrzeszyć ale jak by się nie udało zgrzeszyć to można się wyspowiadać tylko wtedy nie będzie z czego no chyba ze myślenie o grzechu to grzech ale wtedy lepiej nie myśleć tylko umrzeć.



trudne te tajemnice wiary ¯\(ツ)/¯