Za taką aferę cały ten rząd po pierwsze do dymisji, a potem do pierdla po konfiskacie majątków (i nie ma że na żonę, męża, ciotkę czy psa przepisane).

To jest korupcja w ministerstwie do jasnej ciasnej! W kraju który pretenduje do demokratycznego to się w głowie nie mieści żeby minister zarabiał na przestępstwie! Czym my się różnimy od Białorusi i Rosji jeśli rząd który to robi wciąż sprawuje władzę. To jest niepojęte.