Wszystkie psy mające do 20% geny rasy agresywnej powinny iść do utylizacji. Nie ma żadnego powodu by hodować dalej rasę hodowaną do walk. Jak ktoś chce psa obronnego to znajdzie się masa dużo lepiej spisujących się w tym czworonogów, choćby rodzimy owczarek podhalański.