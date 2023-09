Gazeta Wyborcza twierdzi, że z niezależnych badań wynika, że Lewica nie wchodzi do Sejmu. - Kilka dni temu sztab Lewicy poznał badanie wykonane przez badaczy związanych z cenionym lewicowym think tankiem" aż co trzeci wyborca partii Włodzimierza Czarzastego zamierza na ostatniej prostej przerzuci...