Wiecie dlaczego klasa średnia jest najbardziej niebezpieczna dla rządów? Bo to tylko ta klasa wywoływała zmiany społeczne i bunty społeczne. Biedota zawsze wystarczy im dać kość i siedzi cicho - bo biedota to biedota także umysłowa - a więc ludzie co myślą tylko o własnym interesie krótkoterminowym. Bogaci to bogaci i chcą zachować status jaki jest i brak zmian bo są bogaci. Dlatego klasa ŚEDNIA to jest to co prowadziło do zmian Pokaż całość