to co słyszę w tej kampanii kompletnie mnie przeraża. Pyton Tusk, Piekło kobiet PiSu, Wyborcy i Wyborczynie, stawianie na kobiety bo jest ich więcej. Chwalenie się ile kobiet ma się na listach, gdzie większość z nich ma IQ poniżej 40. Przecież to jest straszne co tu się dzieje. A media zamiast ich doprowadzić do porządku to jeszcze dolewa benzyny do ognia i wyszukuje kto głupszy, żeby się odezwał. Co to za kraj Pokaż całość