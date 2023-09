czy jeśli się obejrzy do końca reklamę PiS, to reklamodawca musi zapłacić więcej niż by musiał, gdybyśmy pominęli reklamę?

Może warto by było zostawić reklamę, a tylko przyciszyć do zera, żeby budżet komitetu na reklamy się wymydlił i żeby jakaś niezdecydowana Grażyna nie została narażona na propagandę podczas oglądania teledysków Briana Adamsa.



serio pytam, yotuberzy, czy ktoś wie?