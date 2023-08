Pokaż całość

Dobra, dalibyście sobie już spokój. Od półtora roku jest gadanie o tym jak to Rosja za chwilę się zawali, jak to zaraz nie będą mieli co jeść, jak to ubożeją w oczach. Tymczasem to się dzieje, ale u nas, a Rosja ma ogrom surowców naturalnych, bez którego zachodnie gospodarki się nie obejdą, a jak nie zachodnie, to rozwijające się wschodnie https://www.youtube.com/watch?v=0T7Itt9mqtA Także po raz kolejny niczego się nie nauczyliśmy z historii, kozaczymy