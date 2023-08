Są trzy rodzaje migrantów:

-wykształceni i pracowici;

-pracowici;

-leniwi;



Idea ściągania prawdziwych inżynierów i lekarzy z całego świata, aby żyli w UE czy USA jest dyskusyjna. Nawet jeśli ktoś urodzony i wykształcony w Indiach będzie świetnym lekarzem w Niemczech, to wciąż pozostają dwa problemy:

-im więcej lekarzy zabierze zachód, tym mniej ich zostanie w krajach II i III świata;

-to, że Hindus, Syryjczyk czy Nigeryjczyk będzie świetnym lekarzem nie oznacza, że jego dzieci nimi będą – o ile w ogóle będą nadawać się do pracy;



Idea ściągania prostych pracowników na linie montażowe czy do rozwożenia jedzenia ma jeszcze więcej problemów:

-to, że takie osoby pracują nie oznacza, że pracują równie dokładnie i wyjadanie jak ludzie z zachodu;-to, że pracują nie oznacza, że będą pracować do końca życia – wiele osób z krajów II i III świata po czasie woli jednak siedzieć na zasiłku;

-to, że pracują/siedzą na zasiłku nie oznacza, że nie zajmują się działalnością przestępczą;-nawet jeśli ciężko pracują i nie łamią prawa, nie gwarantuje, że ich dzieci będą robić to samo;



Zresztą – nawet lekarze i inna „elita” już siedzi za gwałty, molestowania, łapówki i inne oszustwa.

Ścianie do UE i USA osób, głównie młodych mężczyzn, którzy w ogólnie nie planują pracować – tylko żyć na zasiłku i gwałcić lokalne kobiety, to w ogóle zbrodnia przeciwko cywilizacji i powinno się to skończyć „nową Norymbergą”.



Znaczna większość osób sprowadzanych na zachód, do 95% z danego kraju, to mężczyźni, co znacznie zaburza stosunek M-K niszcząc w ten sposób rynek matrymonialny – bo jeśli kobieta ma mały wybór i „czas ucieka”, to w końcu kogoś sobie wybierze i założy rodzinę. Jeśli ma za duży wybór, to będzie odwlekać decyzję o poważnym związku jak najdłużej, bo w końcu jest z czego wybierać…



Badania pokazują jasno: osoby z Azji, Afryki i Ameryki północnej i środkowej są mniej inteligentne, bardziej leniwe i mniej dokładne w swojej pracy. Dodatkowo to, że osoba X przyjechała do UE czy USA i świadomie pracuje w najgorszych pracach za najniższą stawkę, bo wie, że dzięki temu zapewni lepsze życie swojej rodzinie nie oznacza, że jej dzieci będą robić to samo – a wręcz przeciwnie, dzieci migrantów, szczególnie tych najmniej wykwalifikowanych, mają najmniejsze predyspozycje do edukacji i pracy, za to bardzo wysokie do popełniania przestępstw, handlu narkotykami i ogólnej „zabawy w gangsterkę”.



Globalna wioska działałaby tylko w dwóch przypadkach:-do UE i USA importowalibyśmy niemal wyłącznie kobiety po to, aby rodziły dzieci zachodnich mężczyzn w cywilizowanych krajach, dzięki czemu z tych dzieci wystaraliby porządni obywatele;-z UE i USA eksportowalibyśmy lamerzy i inżynierów, aby podnieść poziom życia w krajach II i III świata;