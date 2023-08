Zarząd nie ma sobie nic do zarzucenia bo nowoczesną łączność wprowadził jednomyślnie. Jest na to protokół z głosowania i 5 stronicowy dokument mówiący o wprowadzeniu w łączności elektronicznej nowoczesnego szyfrowanego, cyfrowego radia. Zarząd wykonał zadanie na medal. No a że ktoś nie wykonał zarządzenia zarządu to już jest wina tego co nie wykonał tego zarządzenia, Już oni go znajdą, ale premii nie oddadzą. Teraz jak go znajdą to znów premie sobie przyznają Pokaż całość