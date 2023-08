Czy polski rząd robi cokolwiek? Uruchomił jakąś kampanię informacyjną aby uważać na obietnice zysków i wschodni akcent rozmówcy? Dlaczego politycy opozycji nie podejmują tego tematu? Wszak każdego dnia oszczędności całego dnia traci PRZYNAJMNIEJ kilkadziesiąt osób. Ukraińscy oszuści wykupują reklamy na YouTube i Facebooku, a platformy te je akceptują i za umieszczenie ich, a następnie narażenie własnych użytkowników na utratę pieniędzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, choć są temu współwinne, bo otrzymały pieniądze od oszustów. Na nic zdają się też liczne zgłoszenia takich scamów. Zgłosiłem KILKADZIESIĄT reklam z zatrzymanym Ibiszem, Wojewódzkim, Olejnik i Kurzajewskim, Chołownią, Trzaskowskim oraz programy inwestycyjne z Elonem Muskiem oraz Orlenem i TYLKO JEDNO zgłoszenie zostało mi uznane (wiem, ponieważ wówczas dostaje się stosowny feedback).

Przykład takiego oszustwa widnieje poniżej. Co ciekawe, pod owymi scamami znajdują się także fejk konta rzekomych Polek i Polaków, którzy potwierdzają prawdziwość przekrętu, nierzadko dodając zdjęcia z banknotami, które zarobili dzięki owej "inwestycji" . Konta takie mają często wiele lat, więc albo takie oszustwa dzieją się od czasu dłuższego, niż sądziłem, albo są to profile przejęte / wykupione. Oczywiście Facebook również i w tej sprawie nic nie robi, ale skoro takie reklamy jak ukazane poniżej przechodzą weryfikację, a po zgłoszeniach nie spadają z rowerka, to o czym my w ogóle mówimy...

Abyście wiedzieli o co chodzi i jak przebiega taki proceder, to polecę kilka źródeł, które pomogą Wam się w sprawie rozeznać, a mi samemu oszczędzą tłumaczenie wszystkiego, co i tak lepiej naświetlą eksperci od bezpieczeństwa oraz aktywiści od lat walczący z oszustami ze wschodu...

Wpierw zapoznam Was z działalnością ekipy Nie Dla Scamu, która wkręca oszustów, nie dając im w tym czasie naciągać "prawdziwych" klientów. Tutaj ich wywiad z jednym z pracowników takiej ukraińskiej firmy, którego po czasie ruszyło sumienie:

Swego czasu dość popularny w polskojęzycznej części serwisu YouTube był także filmik z kanału Niebezpiecznik:

Warto także zapoznać się z formami oszustw demaskowanych przez portal Demagog. Jest tego całkiem sporo...

Zastanawia mnie dlaczego nic się w tej sprawie nie dzieje, Ukraińcy nadal i raczej coraz bardziej śmiele poczynają sobie w polskiej części Internetu, zalewając Facebooka coraz to nowymi scamami, a ludzie się na to wszystko nabierają. Dlaczego polski rząd nie powalczy o bezpieczeństwo naszych rodaków i raz, że nie ukarze Facebooka za piętnowanie oszustw, a dwa - nie stworzy szeroko zakrojonej akcji informacyjnej? Można w tym celu nawet i Alert RCB użyć i możliwie prostym językiem opisać metody działania oszustów. Myślę, że nikt by się nie obraził, gdyby tej funkcji użyto do poinformowania obywateli o zagrożeniu.

Dlaczego opozycja nie reaguje w tej sprawie? Mówi się o braterstwie między naszymi narodami, ale już nie o tym, że ukraińskie firmy okradają Polaków od kilku lat z oszczędności całego życia, a poszkodowanych każdego dnia jest kilkudziesięciu. Ile już milionów złotych zasiliło konta oszustów? Z 50-100 milionów? Biorąc pod uwagę skalę procederu, który się rozrósł (ilość reklam tego typu "inwestycji" jest kilkukrotnie większa niż jeszcze rok temu, a sprawdzałem to na kilku telefonach różnych osób, aby wyeliminować reklamy kontekstowe).