Mały żydek ogolił się na łyso.

Podekscytowany biegnie pokazać się tacie.

- Tato, tato! Spójrz! Jestem łysy!

- Nie zawracaj mi głowy. Idź z tym do mamy - odpowiada tata nie odrywając oczu od TV.

Chłopak biegnie do mamy, która gotuje obiad.

- Mamo, mamo! Spójrz! Jestem łysy!

- Nie zawracaj mi głowy. Idź z tym do taty.

Zrezygnowany młody odchodzi więc ze spuszczoną głową i myśli sobie:

#!$%@?, jestem łysy od