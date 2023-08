Pracowałem w PKP PLK do końca 2022r i powiem tak to co tam się działo ciężko opisać xD w ogóle to jest infrastruktura krytyczna bez kolei nie ma wojska chociażby bo czołgiem nie pojedziesz z Żagania do Lublina np.. kolei jest niedoinwestowana i niedoceniania l, ludzie którzy pracuja w utrzymaniu ruchu są przepracowani robią na dwa etaty żeby koniec z końcem związać. Co tu mówić o zabezpieczeniu haha wszystko na teytytki spiete