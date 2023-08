Zaleta tych wszystkich "ataków" czy zabaw gówniaków baofengiem jest taka, że może wreszcie ktoś się weźmie na poważnie za systemy kolejowe. Dopóki to jakoś działało to mieli wywalone jajca i się zabierali do tego jak pies do jeża. A teraz będzie ciśnienie z góry, zwłaszcza przed wyborami, żeby to dofinansować. Nagle sobie może zdadzą sprawe, że jednak koleje to jest coś istotnego.

Gdyby te 2 miliardy zamiast na TVP zainwestowali w kolej Pokaż całość