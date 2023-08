Jakie to ma znaczenie ile wtedy było?

Przecież to jest splot wielu czynników.



PKB też nie jest nic warte. Od czasu kiedy PiS doszedł do władzy kredyty dawali każdemu. Dosłownie. Przodował w tym jeden bank z wyższą kulturą..

I teraz jak pkb wzrósł np 3% ale firmy zasłużyły się na np 5 mld lub druga opcja wzrósł 2.5% ale firmy nie zadłużył się wcsle to ciągle 2.5% wygrywa.



