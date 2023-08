Nie jest dlatego że tak się przyjęło.



Ekipa filmowa która jedzie kręcić materiał też wlicza podróż w koszta.



To, że moralnie nie akceptujesz tego faktu nie znacxy że modelka się tu różni. Jedzie nagrać materiał do jakiejś lokalizacji, jest to cześć jej biznesu, odprowadza podatki z przychodu.



Jasne, że to brzmi głupio, ale to jest rzeczywistość w której żyjesz. Możesz z nią walczyć albo ją zaakceptować. Jak będziesz walczył z rzeczywistością to Pokaż całość