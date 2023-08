Taka tablica wisi sobie w kościele św. Katarzyny w Będzinie. Upamiętnia ona... 666 lat istnienia miejscowej parafii. Diabelnie okrągły jubileusz, co? Co ciekawe, miasto Będzin dwa tygodnie temu rozpoczęło... 666. rok istnienia. Nie mówcie, że to przypadek.