Tak się zastanawiam czy nie prościej byłoby jakiś hotspot zrobić w samej Moskwie lub gdzieś w pobliskich miejscowościach i zdalnie sterować dronami poprzez ów hotspot. Nie wiem czy to technicznie jakoś szczególnie skomplikowane, jednak jeśli to wykonalne, to można by wtedy używać tańszych dronów o mniejszym zasięgu. Dobre narzędzie dla dywersantów.