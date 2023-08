Tam to jest ostra patologia. Polecam pooglądać kanały z nagraniami z interwencji w stanie Kalifornia. Praca policjanta tam to jak żołnierz na misji stabilizacyjnej. To z jaką patologią i ćpuństwem się zmagają to jest jakaś abstrakcja. Naprawdę trzeba mieć stalowe nerwy, tymbardziej że tylko się odezwą do podejrzanego to już mają tłumy kolorowych z telefonami i krzykami.