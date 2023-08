Typowe opozycyjne wytykanie błędów rządowi i ubieranie tego w propagandę partyjną: Oni są przy korycie i źle rządzą. Ale jak my dojdziemy do koryta to będziemy dobrze rządzić. Nabierają się na to tylko ludzie bez elementarnej wiedzy na temat historii polskiej polityki po 89 r. Albo jakiejkolwiek polityki. Tacy ludzie oddają swój głos na ten cyrk ilekroć system sobie tego życzy i karuzela kręci się dalej.