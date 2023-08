Jeden ze współprzewodniczących Konfederacji gościł w programie "Rzecz o Polityce". W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Krzysztof Bosak odniósł się do polityki migracyjnej rządu PiS. Padły mocne słowa. Jeżeli chodzi o politykę migracyjną, my uważamy, że to jest temat zasługujący na debatę. Ja byłe