To wszystko już trwa z 15 lat. Znajoma mieszkała w RPA mieli dom, farmę.. W nocy wpadli do ich mieszkania, na jej oczach zastrzelili jej męża, ją zgwałcili jakimś cudem nie zabili jej i jej syna małego wtedy: Ukradli tylko telewizor z domu:/ Sprzedała wszystko, co miała resztę i wyjechała do europy jako wrak człowieka. Jeszcze miała problemy z dostaniem wizy..bo wszystko legalnie. Jakiś czas temu umarła..