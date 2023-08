Jeżeli w takiej sytuacji w której rosja może zniszczyć i przejąć ich kraj nie potrafimy wymusić tak banalnej sprawy jak ekshumacja a potem godny pochówek dla naszych rodaków to co będzie po wojnie?



Ukraińcy pod tak ogromną presją potrafią się z nami kłócić i srać na nasz kraj a my udajemy, że to ruska propaganda bo tak łatwiej dla fajnopolaka.



To jest prawdziwe oblicze tego skorumpowanego "kraju".