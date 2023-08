Ergonomia aplikacji desktopowych czy to webowych spada z wersji na wersję.



Jeszcze przydałyby się ustawienia stronicowania (więcej/mniej postów na stronę).



Wkurzające jest też przy postach [POKAŻ CAŁOŚĆ]. Nie wiadomo, czemu to ma służyć, bo post i tak cały jest załadowany w HTML-u (czyli oszczędność transferu odpada). Chodzi o to, by wykopowicze klikali jak małpy?