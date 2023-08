Wyprawka plus, gówniakowe plus, kredyt plus, bon turystyczny plus, wakacje od kredytu plus, podpaska plus, dodatek do prądu plus, dodatek do gazu plus, dodatek do ogrzewania plus, 13 emerytura plus, 15 pensja plus teraz jeszcze locha plus.



No nie powiem, PiS dokonał prawdziwej rewolucji społeczno-obyczajowej. Albo może rewolucji wstecznej bo dzisiejszy Polak jest pewnie 5x bardziej niedo*ny niż niepiśmienny murzyn 300 lat temu na plantacji bawełny którego wódz plemienia sprzedał do niewoli Pokaż całość