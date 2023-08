No i zajebiście. Przecież o to chodzi w koncertach, szczególnie Rammsteina. Zajebiste show, bawiłem się wyśmienicie chociaż moje narządy wewnętrzne mają odmienne zdanie. #!$%@?ęcie mieli naprawdę srogie, będę to wspominał bardzo dobrze do końca życia.