Nagrywający za bardzo nie ogarnia jazdy po autobahnach - 2 auta jadące w bliskiej odległośći powinny go zreflektować do zmniejszenia prędkości. Pomimo oczywistego wymuszenia w Niemczech jest duża szansa, że nagrywający także by był uznany w jakiejś części za winnego. Możesz jechać bez ograniczeń, gdy warunki na to pozwalają, tu ruch "zgęstniał" także takich warunków nie było.