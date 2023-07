szczepionka która zgodnie z propagandą z 2021 zostaje w miejscu wkłucia powoduje uszkodzenie serca u 2,8% szczepionych boosterkiem...



takie rzeczy to się fizjonomom nie śniły (na pewno nie przed wykonaniem eksperymentu medycznego na połowie populacji globu)

może niedługo dodadzą to do ulotki XD