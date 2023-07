Znowu Radio Szur. Nikt tego filmu nigdy nie blokował. Powiedzcie mi foliarze, skoro Disney nie chce żeby ktokolwiek go obejrzał to czemu go sprzedał innej wytwórni, a więc pozwolił na dystrybucję? To dość osobliwy rodzaj cenzury, nie sądzicie? Poza tym Fox miał być oryginalnie dystrybutorem, tyle że w międzyczasie upadł, czyli jak rozumiem włodarze tego studia to byli ci dobrzy i nie dali się zastraszyć pedo-masonom, mam rację?