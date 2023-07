Nie no, ukraincy powinni najpierw wplynac do zatoki krymskiej(czy co tam jest u brzegów)z kurtuazyjna wizyta, by o swicie okretem o nazwie Shlezwinuk Holshtynchuk, rozpocząć kanonadę. Potem wjazd dywizjami pancernymi na pelnej #!$%@? do Doniecka, przy okazji bombardujac drogi, ktorymi ucieka ludnosc cywilna. Taki Blitzkrieg moglby sie udac...