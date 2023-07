Pis jest ściśle powiązane z mafią śmieciową. Ilu ludzi aresztowano za płonących 300 wysypisk w 2018 roku? Przecież gdyby tam był ktoś kto ma szwagra co popiera peło to by tv do tej pory grzała temat. ONI WSZYSCY Z PISU. Za miliony. "Dobrowolne" wpłaty na partię są bezkarni.

JAK KURŁA mając Ziobrę, PseudoTrybunał Konstytucyjny, Komendanta z granatnikiem, Premiera Pinokia bankstera, służby, podsłuchy i większość parlamentarną NO KURŁA JAK?