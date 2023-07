Telewizji od 2010 nie oglądam, ale w Polsacie pracuje jakiś dziennikarz (może to ten?) który prowadzi swoje programy w stylu Sołowjowa i wręcz gra na emocjach swoich odbiorców, mówiąc im co mają myśleć (ludzie, nie emocje) i jakie wnioski wyciągać. Zszokowało mnie to, gdy zobaczyłem ten mocno wschodni styl prowadzenia programu. Nie sądziłem, że to tak szybko idzie. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )