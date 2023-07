To co się dzieje dzisiaj w Berlinie można porównać do jakiegoś większego zoo. Jak ktoś chciałby zobaczyć jak upada cywilizacja to tam można to zobaczyć na każdym kroku. Bezdomni, ćpuny, złodzieje zbiórka najgorszych ludzi z każdego kontynentu. Brud, syf i niebezpieczeństwo, cała Polska to raj do życia w porównaniu z Berlinem.