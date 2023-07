Przecież Turcy by ich rozwalili blyskawicznie. Zachodni sprzęt i wielka armia. W tej chwili ruscy powinni sie modlić o to, zeby nie miec jeszcze jednej wojny, bo nie maja zasobów na dodatkowy konflikt. Ledwo im starcza na Ukrainę. A Turcja jeszcze moze ich zablokować w cieśninie. I wtedy Syria odpada od ruskich. Z murmanska będą wysyłać statki do syrii?