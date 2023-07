żaden krach, on od lat jest znany z tego że ciuła pieniądze przelewa je na jakieś konta a potem udaje niewiniątko że nie ma forsy



tak było z browarnikami od których chmiel wziął

"nie dam wam pieniędzy bo nie mam"

-ok nie ma problemu idziemy do sądu i komornik zlicytuje wszystko co znajdzie

nagle zapada wyrok sądowy

skazujący, palikot ma zapłacić bo jak nie to licytacja komornicza

CYK NAGLE PIENIĄDZE W MAGICZNY Pokaż całość