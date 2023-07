Gdyby wybory do Sejmu były w najbliższą niedzielę, to na Konfederację zagłosowałoby 15,7 proc. Polaków - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. To najwyższy wynik tego ugrupowania w historii badań sondażowych. W porównaniu do sondażu IBRiS z czerwca br. poparcie dla Konfederacji wzrosło o 2,3 pkt. pr