Proste - zarówno PiS jak i opozycja wie, że naród ma to w d.pie, więc po co udawać? Już samo nie pojawienie się na sprawozdanie teoretycznie niezaleznej instytucji sprawdzającej i kontrolującej procesy zachodzące w tym kraju to ewidentny dowód na wyjebongo całej tej kasty.



Jesteś wyborcą PiSu albo PO, PSL, Konfederacji - pierwsze co, to powinieneś je.nąć w stół i zapytać co to ma kuźwa być i że nie po to ich Pokaż całość