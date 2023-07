Kto by się spodziewał. Tych oszołomów nie powinni wpuszczać do Polski.. Każdy stwarza jakieś problemy lub uważa się ponad prawem. To, że srają wyżej niż dupę mają to chyba nie trzeba mówić. Powinni #!$%@?ć bronić kraju skoro są tacy odważni.

Kilka sytuacji z którymi ja się spotkałem:

- Parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych + jeżdżenie autem bez homologacji z przyciemnionymi szybami frontowymi

- Obsługiwanie swoich bez kolejki w sklepie

- Chamstwo i Pokaż całość