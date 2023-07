Fajny ten materiał, taki jednostronny. Po pierwsze: jakie jest stanowisko gminy? Po drugie: fajnie jakby przytoczono treść pism, bo na razie to Pan pokrzywdzony mówi jak jest. Po trzecie: ta kara to trochę wysoka, ale jak naliczona na kilka lat wstecz to w sumie może tyle wyjść. Po czwarte: czy ten budynek jest postawiony zgodnie z prawem. Nigdzie nie ma o tym mowy.

A na sam koniec: mi to wygląda na kolejną Pokaż całość