no kto by się spodziewał, wszystko czego się "nierząd" czepi zmienia się w złoto, takie to Midasy i QT-asy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) つ ─ ─ ☆ *: ・ ゚ ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )

wymieńmy tylko kilka dobrych pomysłów:

PALIWO, WĘGIEL, GAZ, PRĄD, KREDYTY, ŻYWNOŚĆ, ZBOŻA, OWOCE, NAWOZY 13tki 14tki 800+ UA+

Za wszystko to płacimy my, składamy się my i rucha się NAS Pokaż całość