Zakop za kręcenie gównoburzy. Co z tego, że weteran? Łamał przepisy bezpieczeństwa? Łamał. Ostatnio w Gdańsku ukraiński weteran też kłócił się na lotnisku, że on chce lecieć, ale nie miał paszportu. Awanture zrobił na pół lotniska, aż musiała go uspakajać straż graniczna. Tłumaczenie było, że on z wojny wraca (do Gdańska chyba nie dotarła?), to mu sie należy lecieć bez paszportu.