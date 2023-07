Ludzie koloru guana zawsze mnie intrygują. Nienawidzą białych ale chcą żyć w ich krajach. Nienawidzą białych ale chcą korzystać ze wszystkiego co biały człowiek wymyślił.



Ja wiem, że ten element intelektem nie grzeszy ale... uciekaj ze swojego gównokraju, żeby to gówno z którego uciekłeś zaimplementować w nowym miejscu.

Przecież postęp, rozwój gospodarczy to jest PROCES to jest codzienna i ciągła ciężka praca całego społeczeństwa. Czy ci indolenci myślą, że kraje europy zachodniej Pokaż całość