Dlaczego ludzie kupują po takich chorych cenach? Osobiście jak widzę maliny po 40 złoty to ich po prostu nie kupuję ¯\(ツ)/¯ i nadal żyję. Nie jest to w żaden sposób produkt który muszę spożywać. Tak samo mam z czereśniami, truskawkami i innymi rzeczami których producenci odlecieli w kosmos z ceną. Przestaniecie kupować, to i ceny spadną.. tymczasem w Polsce wydaje się, jakby maliny były niezbędne do życia XD co roku ta sama Pokaż całość