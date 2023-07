Pokaż całość

Nie wiem skąd sędzia się urwał, ale chyba z XVIII wieku. W końcu w dawnych czasach jeśli ktoś był analfabetą, nie umiał pisać - to umowy i kontrakty podpisywano krzyżykiem. I jakoś nikt nie miał pretensji.BTW: w Kanadzie istnieje prawo precedensu. Jeśli ten wyrok nie zostanie obalony, to ciekawe czy na kanadyjskim facebooku jest odpowiednik naszego "sprzedam Opla". Bo jeśli tak, to osoby używające tego tekstu będą zobligowane do