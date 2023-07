Co w tym dziwnego? Obiad to koszt przyjmijmy 45 zł za osobę (zupa+ drugie danie, to i tak "tanio").

Rodzina z dwójką dzieci za taki obiad zapłaci 90 zł za dorosłych + powiedzmy dania dla dzieci 60 zł (2x 30)

Do tego napoje- piwo 12 zł, kawa 12 zł i lemoniada dla dzieci 2x 10 zł

Daje to prawie 200 zł za samo wyjście na obiad (6 zł zostaje na napiwek ;) Pokaż całość